Yaklaşık bir ay önce Google, Nexus 9 modelini tüm dijital satış noktalarından çekmiş ve ilgili satış ilanlarını da kaldırmıştı. Zaten uzun süredir, dağıtımcılar, bayilere Google Nexus 9 vermeyi reddediyordu. Tüm bu gelişmeler üzerine, tabletin üreticisi HTC de cihaza artık destek sağlamayacağını duyurdu. Bu hamle, amiral gemisi tabletlerde, şirketin elini nispeten zayıflattı. Artık Apple iPad Pro ve Microsoft Surface'in karşısında sadece duruyor.



Elbette emektar tabletin de harikulade bir proje olduğunu söyleyemeyiz. HTC-Google ortak projesi, rakibi Apple iPad Pro'nun aksine asla geniş kitlelere hitap etmedi. HTC pek çok fiyat indirimi yapsa da, çabalar nafile kaldı ve tablet, istenen kar oranlarını elde edemedi.



Pixel C, Nexus 9'un doğrudan varisi konumunda sayılmaz. Pixel C, çok farklı yollarla karşımıza çıktı ve öncülerin desteğini alamadı. Kastımız şu: Apple iPhone 5'in kullanıcıları, gönül rahatlığıyla iPhone 6'ya geçti. Zamanı gelince de, durumları elverirse, hiç tereddüt etmeden iPhone 7'yi satın alacaklar. Lakin Pixel C, herhangi bir geleneğe sahip değil.



Yine de Pixel C'nin çok büyük bir avantajı var. Nexus 9'un aradan çekilmesi sayesinde, Amerikalı teknoloji devi, tüm yazılımsal desteğini, tek amiral gemisine kanalize edebilecek.



Eski amiral gemisi tabletin tarihten silindiği gün, bir kötü haber de Nexus Player isimli Android TV set-box'undan geldi. Her ne kadar söz konusu ürün, ülkemizde yer almasa da Amerika'da kendine sadık bir müşteri kitlesine sahipti. Söz konusu projenin de sona erdiği, şirket tarafından resmen duyuruldu.