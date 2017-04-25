İngiliz şarkıcı Güney Amerika turnesini yarıda bırakarak tedavi için ülkesine döndü. İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9 konserinin iptal edildiği de belirtildi.



İngiliz şarkıcı Elton John'un Güney Amerika turnesinde "ölümcül etkiye sahip bir bakteri" kaptığı ve turneyi yarıda keserek ülkesine döndüğü bildirildi.







John'un menajeri, Güney Amerika turnesinin sonunda kaptığı bakteri nedeniyle iki gün yoğun bakımda tutulan John'un, tedavi için İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.







9 konser iptal







İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9 konserinin iptal edildiği de belirtildi. Elton John'un kaptığı bakterinin niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, 70 yaşındaki şarkıcının 3 Haziran'dan sonra sahnelere döneceği ifade edildi.







"Sir" unvanına sahip İngiliz şarkıcı, dünya çapında 200 milyonu bulan albüm satışıyla popüler müzik tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.







kaynak:yenişafak