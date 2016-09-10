

15 Temmuz darbe girişimi sonrası dünyaca ünlü pek çok yıldız Türkiye konserini iptal etmesine rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyeceğini duyuran Elton John, Expo 2016 Antalya Kır Aktivite alanında hayranlarıyla buluştu.







5 BİN KİŞİ DOLAYINDA KATILIM OLDU



Bugüne kadar albümleri 250 milyonun üzerinde satış yapan ve 6 kez Grammy ödülü kazanan İngiliz şarkıcı Elton John, saat 22.00'de çıktığı sahnede 1 saat konser verdi. 'One night only' adlı şarkısıyla konsere başlayan ve 5 bin dolayında kişinin katıldığı konserde Elton John'u dinleyenler arasında çok sayıda yabancı turist de yer aldı. John, ilk şarkısının ardından 'İyi akşamlar Antalya, burada olmaktan çok mutluyum' diyerek hayranlarını selamladı.







KONSERİNİ İPTAL ETMEDİ



Kostümüyle dikkat çeken Elton John, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Antalya'daki konserini iptal etmeyeceğini belirterek, Türkiye'ye destek vermişti. John, EXPO organizatörlerine de şu mektubu göndermişti;







"Olaylardan üzüntü duyuyorum. Yaşananların demokrasi ve özgürlük ortamını bozmak için yapıldığını düşünüyorum. Türkiye'yi önceki konserlerimden biliyorum. Yapılanlar güzelliklerin üzerine gölge düşüremez. 9 Eylül'de Türkiye'deki EXPO 2016 Antalya konserimi büyük bir zevkle gerçekleştireceğim."