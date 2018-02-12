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elon musk, küresel internet için düğmeye bastı

ELON MUSK, KÜRESEL İNTERNET İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı SpaceX, küresel internet sağlamak için çalışmaları hızlandırdı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Elon Musk, Küresel İnternet İçin Düğmeye Bastı(6/10)6


Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı SpaceX, küresel internet sağlamak için çalışmaları hızlandırdı. 3 yıl önce duyurulan proje için bu hafta içerisinde ilk test uyduları fırlatılabilir.



ROKETLE UZAYA GÖNDERİLECEK



Microsat 2a ve 2b adı verilen prototip uzay araçları Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nde yükleme için hazırlanmaya başladı. Hafta içerisinde, Paz adı verilen ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki İspanyol radar gözlem uydusu yeniden kullanılacak bir Falcon 9 roket ile uzaya gönderilecek.



DÜŞÜK MALİYETLİ İNTERNET SAĞLAYACAK



Yer istasyonu ile arasında radyo iletişim sistemi testi yapılması için gönderilecek olan uydu eğer başarılı sonuç verirse, Starlink adı verilen uydu takım yıldızı, dünya üzerinde düşük maliyetli internet erişimi sağlayacak. SpaceX'in rakibi OneWeb ise bu yıl içinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nden lisans alarak en kısa sürede faaliyete geçmeyi planlıyor. (HABERTÜRK)



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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