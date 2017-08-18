ELMANDER, MAÇA CİMBOMBOM YAZAN KRAMPONLARLA ÇIKTI
İsveç'in Örgryte kulübünde top koşturan eski Galatasaraylı Johan Elmander, ligdeki IK Frej Taby maçına üzerinde "Cimbombom" yazılı kramponlarla çıktı.
2011 yılında İngiliz ekibi Bolton'dan bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olan ve Sarı-Kırmızılı forma ile taraftarların sevgilisi haline gelen İsveçli Johan Elmander, eski takımını hala unutamamış.
KRAMPONUYLA MEST ETTİ
İsveç 2. Ligi'nde Örgryte forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ligde oynayacakları IK Frej Taby mücadelesine efsane olduğu Galatasaray'ın mottosu olan "Cimbombom" yazılı kramponlarla çıktı. Bu hareket ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından alkış aldı.
GALATASARAY'DA NE YAPMIŞTI?
Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Elmander, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 17 gol ve 10 asist yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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