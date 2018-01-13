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Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki Kampını Ziyaret Etti

ELMANDER GALATASARAY'IN ANTALYA'DAKİ KAMPINI ZİYARET ETTİ

Futbolu bıraktığını açıklayan İsveçli futbolcu Johan Elmander, Galatasaray'ın Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Tarih : 13 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Elmander Galatasaray'ın Antalya'daki Kampını Ziyaret Etti(6/10)2

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesinden sonra yardımcılarından birisinin de sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Johan Elmander olacağı öğrenilmişti.

İsveç takımlarından Orgyrte forması giyen Elmander'in futbolu bırakması, Galatasaray'a geleceği bilgisini kuvvetlendirdi.

FATİH TERİM İLE UZUN SÜRE SOHBET ETTİLER

Cim Bom'un eski golcüsü, dün Galatasaray'ın Antalya kampını ziyaret etti. Fatih Terim ve ekibiyle uzun sohbet eden Elmander'le ilgili sarı kırmızılıların resmi twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:

Eski oyuncumuz Johan Elmander, Sueno Hotels'de devam ettiğimiz Antalya kampımıza ziyarette bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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