Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Behramkale Regülatör Göletinde sular çekilince dev sazan balıkları yüzeye çıktı. Göletteki çok sayıdaki balık çamura saplanarak telef olurken, bazı vatandaşlar yüzecek yerleri olmayan balıkları telef olmadan elleriyle yakaladı.



Yaz aylarında yaşanan kuraklık su kaynaklarında da ciddi sıkıntılara neden oluyor. Ayvacık'ta Behramkale Regülatör Göletinin çekilen suları, barajdaki balıklar için tehlikeye neden oldu. Küçük su birikintileri, balıkların yaşamasına imkan sağlamayınca çok sayıda sazan telef oldu.



Bir karış suda yüzmeye çalışan dev balıkların yüzgeçleri suyun dışında kalınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bazı köylüler, bir miktar suda can çekişen balıkları yakalayarak daha derin alanlara götürdü. Bazı balıklar da akıntıya karşı zıplayarak yol alıp derin bölgelere ulaşmaya çalıştı.







kaynak:milliyet