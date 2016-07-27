ELLERİNİZ YAŞINIZI ELE VERMESİN
Yüze ve vücuda yapılan çeşitli uygulamalar, insanı olduğundan daha genç gösterse de genellikle eller kişinin gerçek yaşını gözler önüne seriyor.
Yüze ve vücuda yapılan çeşitli uygulamalar, insanı olduğundan daha genç gösterse de genellikle eller kişinin gerçek yaşını gözler önüne seriyor. Yeni tedavi yöntemleri sayesinde ise ellerin de yıllara meydan okumasını sağlamak mümkün olabiliyor.
Daha genç görünmek için yapılan tüm uygulamalara rağmen ellerin kişinin yaşını ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Defne Erkara’ya göre, zahmetsiz ve acısız bir operasyon ile cildin kalitesini artırarak, ellerin biyolojik yaşı gizlenebiliyor.
KENDİ YAĞINDAN DOLGU İLE EN AZ 10 YAŞ GENÇ ELLER
Erkara, kişinin kendi yağlarının plastik cerrahide dolgu malzemesi olarak kullanıldığını belirterek, “İnsan ömrü uzadıkça yaşlanmanın getirdiği kırışıklıklar da rahatsız edici hale geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de deri altı yağ dokularının azalması. Özellikle yaşımızı ele veren en dikkat çeken bölge de ellerimiz oluyor. Kişinin kendine ait canlı hücreler ile ellerde kalıcı sonuçlar elde ediyoruz ve en az 10 yaş gençleştiriyoruz” diyor.
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