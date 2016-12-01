ELLERİM BİR TÜRLÜ ISINMIYOR DİYORSANIZ...
El ve ayakların, özellikle parmakların üşümesi kış aylarında oldukça sık rastlanan bir durum. Peki parmaklar neden üşür? İşte parmakların üşümesinin arkasında yatan nedenler...
Yetersiz kan dolaşımı
Kış aylarında eldivensiz sokağa çıktığınız için parmaklarınız üşüyebilir. Ancak semptomlar kapalı bir ortama girdiğinizde de devam ediyorsa yeterince kan dolaşımı olmadığı anlamına gelebilir. Kan dolaşımı problemleri ciddi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi sigara bağımlılığı veya fazla kilo gibi sebeplerden de kaynaklanabilir.
Kansızlık
Ellerin ve ayakların üşümesi anemi belirtisi olabilir. Üşümenin yanı sıra halsizlik, kalp çarpıntısı ve ciltte solgunluk varsa bir doktora danışmanız gerekebilir. Anemi genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır ve başka bir hastalığın yan etkisidir.
Tıkalı arterler
Arterlerde yağ birikmesi olarak bilinen periferik arter hastalığı kan dolaşımını engeller ve bu da parmaklarınızın üşümesinin sebebi olabilir. Hastalık, aynı zamanda bacakları da etkiler. Hareket ettikten sonra bacaklarınızda ağrı oluşuyorsa doktora görünmelisiniz.
Raynoud sendromu
Bilinmeyen sebeplerden dolayı, stres ve soğuk hava gibi faktörlerin etkisiyle el ve ayaklardaki damarlarda meydana gelen spazmlar ve kan dolaşımının durması Raynoud sendromu olarak bilinir. Hastalığın semptomları arasında parmakların beyazlaması ve uyuşması, kan dolaşımı başladığında iğne batma hissi yer alır.
Ya da daha nadir görülen bir hastalık
Raynoud sendromu, skleroderma adı verilen, cildi ve cildin altındaki dokuları etkileyen otoimmün bir hastalıktan kaynaklanabilir. Hastalık, vücudun fazla kolajen üretmesine ve cildin sertleşmesine neden olur.
Çok fazla hareketsiz oturuyor olabilirsiniz
Eller ve ayaklar kalbe en uzak organlardır. Bu nedenle yeterince kan dolaşımı olmadığında en çok eller ve ayaklar etkilenir. Vücut hareketsiz kaldığında kan dolaşımı azalacağı için daha çok hareket etmeye özen gösterin.
Şeker hastalığı
Kan şekeri seviyesi uzun süre yüksek kaldığında arterler zarar görebilir. Bunun sonucunda ellere yeterince kan gitmez.
kaynak:haber7
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