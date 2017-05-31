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elle yemek yemenin faydaları

ELLE YEMEK YEMENİN FAYDALARI

Çoğu zaman ayıp olarak tanımlanan elle yemek yemek, bilinenin aksine aslında sağlıklı bir eylem. Nasıl mı? İşte elle yemek yemenin faydaları...

Tarih : 31 Mayıs 2017, 13:55
Puan Ver : Elle Yemek Yemenin Faydaları(5/10)7


Diyabet riskini azaltıyor



Çatal ve kaşık kullanmak, yemek yemeyi daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Fakat bu durum kan şekerinde dengesizliğe sebep olduğu için diyabet riskini de ortaya çıkarıyor.



Yemek yemeyi daha duyusal ve tutkulu bir hale getiriyor



Parmaklarımızı kullanarak yemek yemek; dokunma, koku alma, görme gibi duyuları bir arada topladığı için aromaları daha kolay ayırt etmenize ve daha çok tat almanıza sebep olurken, aynı zamanda parmaklarınızda bulunan hava, su, ateş gibi elementleri harekete geçirdiği için vücudunuza da denge getiriyor.



Doğal bir sensör görevi görüyor



Kaşıkla veya çatalla yemek yediğinizde, doğrudan ağzınıza götürdüğünüz için yemeğin sıcaklığını ya da dokusunu fark edemeyebilirsiniz. Yemek yerken ağzınızın yanması da bu yüzdendir. Ama ellerinizle yemek yediğinizde, parmak uçlarınızdaki sinirler, yemeğin sıcaklığını ve dokusunu önceden fark edeceği için direkt olarak ağzınıza götürmenizi engeller ve yanmaktan korur.



Sindirimi kolaylaştırır



Parmaklarınızda ve avuç içlerinizde, sağlıksız olduğu kadar yararlı bakteriler de var. Bu yararlı bakteriler midenize zarar veren mikropların gelişmesini engellerken, kaşık veya çattala yemek yediğiniz zaman midenize ulaşamıyorlar. Üstelik bir yemeğe ellerinizle dokunduğunuzda beyninize giden sinyaller sayesinde metabolizma ona göre çalışmaya başlıyor ve böylece sindirim kolaylaşıyor.



Daha sağlıklı



Ellerinizle yemek yemek kulağa hiç de sağlıklı gelmese de öyle. Çünkü elleriyle yemek yiyen insanlar ellerini daha fazla yıkıyor. Ama çatal ve kaşıklar gün aşırı yıkansa da tamamen temizlenmiyor.



 



kaynak:sabah








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