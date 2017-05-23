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Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu
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elite dangerous playstation 4 çıkış tarihi belli oldu

ELİTE DANGEROUS PLAYSTATİON 4 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Uzay temalı oyun isteyen Playstation 4 sahipleri bu gelişmeye çok sevinecek. Elite Dangerous Playstation 4 çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:53
Puan Ver : Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu(7/10)5


Uzay temalı oyun isteyen Playstation 4 sahipleri bu gelişmeye çok sevinecek. Elite Dangerous Playstation 4 çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar.



Playstation 4oyuncularının uzay konulu fazla bir oyun alternatifi yok. No Man's Sky‘ın istenen seviyeye çıkamaması ile birlikte bu türde alternatif arayanlara güzel bir haberimiz var. Elite Dangerous PS4 çıkış tarihi belli oldu.



Uzay simülasyonu türündeki Elite: Dangerous, esasında yeni bir oyun değil. Oyun ilk olarak2014 Aralık'ta PCiçin,2015 Ekim'de Xbox Oneiçin çıkışını yapmıştı. Şimdi de oyunun Playstation 4platformunu ziyaret edeceği belli duyuruldu.Elite: Dangerous 27 Haziran'da Playstation 4 için dijital ve fiziksel formlarda satışa çıkacak. GeliştiriciFrontier Developments,oyunun fiziksel sürümünün aynı tarihte Xbox Oneve PC'yede geleceğini belirtti. Oyunun fiziksel sürümü, Horizonsgenişleme paketi ve1000 Frontierpuanı ile gelecek.



PC ve Xbox One'den sonra Playstation 4 için duyurulan oyunun PS4ve PS4Pro'nunözelliklerinin avantajını kullanacağı belirtilmişti. Bu özelliklerin bir kısmının Dualshock 4için yapıldığı biliniyor. Oyunun PS4 fiyatı ile ilgili bilgi verilmedi ancak Elite: Dangerous'un Steam'de 30 Dolar,Xbox One'de tüm genişleme paketleri ile60 Dolarfiyat etiketi olduğunu belirtelim. Oyunun Playstation Store'de Xbox Live'dekine benzer bir fiyata sahip olacağını düşünüyoruz.



 



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