

Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;







-Susuzluk hissi



-Ağız kuruluğu



-Yorgunluk



-Endişe ve hassasiyet



-Koyu sarı idrar



-Cilt kuruluğu



-Kabızlık



-Baş dönmesi



-Baş ağrısı



-Ağız kokusu



-Tatlı isteği



-Kas krampları



Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;



-Aşırı susuzluk hissi



-Hızlı kalp atışı



-Bilinç kaybı



-Hızlı nefes alıp verme



-Boş boş bakma



-Düşük tansiyon



-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar



-Şiddetli baş dönmesi



-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi



-Sıcak havalarda bile terlememek