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elinizin üstünü çimdikleyin, bıraktığınızda...

ELİNİZİN ÜSTÜNÜ ÇİMDİKLEYİN, BIRAKTIĞINIZDA...

Elinizin üstünü çimdikleyin, bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa...

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:26
Puan Ver : Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...(5/10)8


Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;



-Susuzluk hissi

-Ağız kuruluğu

-Yorgunluk



-Endişe ve hassasiyet

-Koyu sarı idrar

-Cilt kuruluğu



-Kabızlık

-Baş dönmesi

-Baş ağrısı



-Ağız kokusu

-Tatlı isteği

-Kas krampları




Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise; 



-Aşırı susuzluk hissi

-Hızlı kalp atışı

-Bilinç kaybı



-Hızlı nefes alıp verme

-Boş boş bakma

-Düşük tansiyon



-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar

-Şiddetli baş dönmesi

-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi

-Sıcak havalarda bile terlememek




Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?



Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.



 



kaynak:habertürk










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