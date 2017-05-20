ELİNİZİN ÜSTÜNÜ ÇİMDİKLEYİN, BIRAKTIĞINIZDA...
Elinizin üstünü çimdikleyin, bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa...
Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;
-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk
-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu
-Kabızlık
-Baş dönmesi
-Baş ağrısı
-Ağız kokusu
-Tatlı isteği
-Kas krampları
Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;
-Aşırı susuzluk hissi
-Hızlı kalp atışı
-Bilinç kaybı
-Hızlı nefes alıp verme
-Boş boş bakma
-Düşük tansiyon
-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
-Şiddetli baş dönmesi
-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi
-Sıcak havalarda bile terlememek
Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?
Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.
kaynak:habertürk
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