

Cep telefonu ithalatındaki durumun bir benzeri de inşaat alanında yaşanıyor. Türkiye'nin birçok inşaat malzemesi ürününü yurtdışındaki muadillerinden daha iyi ürettiğini ve fiyat açısından da daha rekabetçi olduğunu dile getiren Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı (İMSAD) Ferdi Erdoğan, "Ancak hâlâ yerli ürünlerimizi kullanmada sıkıntı yaşanıyor. Daha iyisi bizde varken neden yurtdışından ithal ettiğimizi anlamak mümkün değil. Örneğin 755 milyon dolarlık musluk ve vana alıyoruz yurt dışından. Daha kalitelisini yapıyoruz ama ithal ediyoruz" dedi.



10 CENTLİK ARTIŞA 3 MİLYAR DOLAR



Bir dış ticaret endeksi hazırlayan İMSAD, kalem kalem inşaat malzemelerini değerlendirdi.



Rapora göre 16.3 milyar dolarlık ihracata karşılık 3.7 milyar dolarlık ithalat var. Ferdi Erdoğan, "Ortalama kilogram birim fiyatta sadece 10 sentlik artışla, ihracat gelirimizi 3 milyar dolar artırmamız mümkün" dedi.



OCAK AYI İHRACATIN KİLOSU 1,85 DOLAR



İthalat değer olarak aylık ortalama 745 milyon dolar olurken 2017'nin ikinci yarısında 750-800 milyon dolar aralığında gerçekleşti. İthalat birim fiyatları ise ocakta kilogram başına 2.13 olduktan sonra, yılı aralıkta 2.20 dolar seviyesinden kapattı. İhracat birim fiyatlarında ise; Türkiye sanayi ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı ocakta 1.51 dolar iken aralıkta 1.85 dolara yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi dışı ortalama ihracat birim fiyatı ocakta 2.31 dolar iken aralıkta 2.73 dolara çıktı. Kaynak: Sabah



























Kaynak: haberinburada



