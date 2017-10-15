ELİF ŞAFAK, BİSEKSÜEL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Türkiye hakkındaki orantısız eleştirileri ile dikkat çeken ve İngiltere'de yaşayan Elif Şafak'tan şaşırtan bir itiraf geldi. Şafak biseksüel olduğunu ve kadınlardan da hoşlandığını açıkladı.
TED Talks'ta konuşan yazar Elif Şafak, yüzlerce dinleyici önünde ilginç bir itirafta bulundu.
FETÖ'CÜ EYÜP CAN SAĞLIK'LA EVLENMİŞTİ
Yurtdışında kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'la 2006'da evlenen Şafak, 'Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı' dedi.
Şafak şöyle konuştu:
HER ZAMAN AZINLIK HAKLARINI SAVUNDUM
Tabi ki yazarlar olarak bir her zaman hikayeler kovalarız, ancak aynı zamanda suskunluklar hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğmiz, suskunluğumuzla da ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları, LGBT hakları gibi.
"BİSEKSÜEL OLDUĞUMU HİÇ AÇIKLAYAMADIM"
Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır.
Elif Şafak kimdir
Elif Şafak 25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin adını kullandı.
Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları" başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi.
Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözlere Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan'ı (1997) yayımladı. Bu eserle Kombassan Vakfı tarafından verilen 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü kazandı.
Doktorasının ardından İstanbul'a taşındı ve Şehrin Aynaları'nı (1999) yazdı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Türkiye ve Kültürel Kimlikler", "Kadın ve Edebiyat" konularında dersler verdi.
2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanındı. Bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı kitapları izledi.
Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye giden Şafak, çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. "Edebiyat ve Sürgün", "Bellek ve Politika ", "Müslüman Dünya 'da Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet" konulu dersler verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul Üzerinde 8 Saat Tur Attılar! Uçakta Baygın Yolcu Paniği
- Mhp Lideri Devlet Bahçeli'nin Askerlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı
- 200 Kişi İle Çıkarma Yapacağız Diyen Alperenler, Kerkük'e Ulaştı
- Nuruosmaniye'nin Altı Sanat Galerisi Çıktı! Temeldeki Kuyu Mühendisleri Bile Şaşırttı
- Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
EKONOMİ HABERLERİ
- Toki Ayder İçin Kolları Sıvadı: Telaşa Kapılmayın, Amacımız Turizme Kazandırmak!
- 12 Bin 500 İthal Angus Deniz Yoluyla İskenderun'a Getirildi
- Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
- Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
- Tezgahların Yanına Yaklaşamayanları Sevindirecek Haber Geldi
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
- Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
- Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
- Dikkat! İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
- Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Tarım Bakanı Tkaçev'den Skandal Gaf: Domuz Etini Endonezya'ya Da Yediririz
- Küçük Çocuk 6 Metrelik Yılanla Oyuncak Gibi Oynadı!
- Kaliforniya Alev Alev Yanıyor! Şimdiye Kadar 35 Kişi Öldü, 90 Bin Kişi Tahliye Edildi
- İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Bu Haberle İlgili Yorumlar