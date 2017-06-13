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elia ile 3 yıllık sözleşme yapacağız

ELİA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İstanbul'a getirdikleri Eljero Elia'nın da sağlık kontrolünden geçtiğini ve yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:46
Puan Ver : Elia İle 3 Yıllık Sözleşme Yapacağız(5/10)3


İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız sol bek Gael Clichy'den yanıt beklediklerini aktardı.



Clichy'nin dünya çapında bir isim olduğunu kaydeden Saral, "Clichy ile görüşmelerimizi yaptık, teklifimizi sunduk. Artık Chilchy'den yanıt bekliyoruz. Gelecek yanıta göre hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.



 



kaynak:sabah








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