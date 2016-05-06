ELİ SOPALI KADINLAR İŞYERİNİ BASTI
Arnavutköy'de, biri anaokulu müdiresi iki kadın ellerinde sopayla bir iş yerini basarak terör estirdi. Kadınların baskın anı ve dükkanı dağıtmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde bulunan Derya Aslan isimli kadına ait iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Arnavutköy'de bulunan özel bir anaokulunun müdiresi ile anaokulunda hademe olarak çalışan kadın, Derya Aslan'a ait iş yerine geldi. Hademe kadın elinde sopayla Aslan'ın dükkanda bulunan arkadaşını tehdit ederken, anaokulunun müdiresi dükkanı dağıtmaya başladı.
Raflarda ne varsa yere atan kadın, iş yerini savaş alanına çevirdi. Bu sırada tehditler savuran iki kadın, iş yerinde bulunan kadının tüm ikna çabalarına rağmen dükkanı dağıtmaya devam etti.
Dükkanı yerle bir eden kadınlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, iş yerindeki kadın dükkan sahibi Derya Aslan'ı aradı. Aslan, iş yerine gelince karşılaştığı tabloyla şok oldu.
Aslan, durumu hemen polise bildirdi. Daha önce çocuğunu gönderdiği anaokulunun müdiresini tanıdığını ve çocuğunun bir öğretmen tarafından darp edilmesinin ardından çocuğunu oradan aldığını söyleyen Derya Arslan, bunların olması için ortada hiçbir neden olmadığını, neye uğradığına şaşırdığını söyledi.
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