ELENMEYİ HAZMEDEMEYEN GALATASARAYLILAR BİRBİRİNE GİRDİ
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da taraftarlar, maçın son dakikalarında kendi aralarında kavga etti. Bazı taraftarlar ise maç bitmeden stadı terk etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds ile 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.
TRİBÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Maçın son dakikalarında sinirleri gerilen bazı Galatasaraylı taraftarlar, kendi arasında kavgaya tutuştu. Kameralara yakalanan olayda yaralanan olmadı. Turdan ümidi kesen bazı Galatasaraylı taraftarlar da stadı maç bitmeden terk etti.
Kaynak: haberinburada
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