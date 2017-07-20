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Elenmeyi hazmedemeyen Galatasaraylılar birbirine girdi

ELENMEYİ HAZMEDEMEYEN GALATASARAYLILAR BİRBİRİNE GİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da taraftarlar, maçın son dakikalarında kendi aralarında kavga etti. Bazı taraftarlar ise maç bitmeden stadı terk etti.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Elenmeyi Hazmedemeyen Galatasaraylılar Birbirine Girdi(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds ile 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.

TRİBÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Maçın son dakikalarında sinirleri gerilen bazı Galatasaraylı taraftarlar, kendi arasında kavgaya tutuştu. Kameralara yakalanan olayda yaralanan olmadı. Turdan ümidi kesen bazı Galatasaraylı taraftarlar da stadı maç bitmeden terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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