

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında da Adem, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Bunun ardından İlhan Mansız ve Sabriye elenme adayı oldular







Gelen SMS oylarının ardından elenen yarışmacı Elif Şadoğlu oldu.







450 BİN LİRA DEĞERİNDE OTOMOBİL







Survivor'da bu akşam eşine az rastlanır bir ödül sahne alıyor. Bil bakalım yarışmasına benzer bir yarışma oynayacak olan yarışmacılar kazandıkları takdirde Porsche marka aracın sahibi olacaklar. Ödülü görünce hayli şaşıran yarışmacıların kazanma isteği yüzlerinden okunuyor.







Ödülü kazanmak için yarışmacıların annelerine sorulan soruları doğru tahmin etmeleri gerekiyor. Yani her hangibir parkur veya atış olan bir yarışma mevcut değil







kaynak:hürriyet