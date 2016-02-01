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elektronik sigara sizi canınızdan edebilir!

ELEKTRONİK SİGARA SİZİ CANINIZDAN EDEBİLİR!

E-sigaranın daha az zararlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz...

Tarih : 01 Şubat 2016, 15:31
Puan Ver : Elektronik Sigara Sizi Canınızdan Edebilir!(7/10)7


ABD'de bulunan California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; e-sigara bağışıklık sistemine zarar veriyor ve vücudu bakteri ile virüslere karşı daha savunmasız bırakıyor. 



Araştırma, yedi farklı üretici firma tarafından piyasaya sürülen elektronik sigaraların fareler üzerindeki etkilerini inceleyerek gerçekleştirildi. Haftada beş gün olmak üzere dört hafta boyunca, günde bir saat elektronik sigara dumanı soluyan fareler ile solumayan farelerin aynı bakterilere dayanıklılığını test eden biliminsanları, elektronik sigara soluyan farelerin bağışıklık sisteminde ciddi anlamda zayıflama gerçekleştiğini kaydetti. Bağışıklık sistemindeki bu zayıflamanın, bakterilerin ve en önemlisi antibiyotiğe dayanıklı olan süper bakterilerin etkisinin ölümcül boyutlara ulaşmasına sebep olabildiği belirtildi.



AROMALI SİGARALARA DİKKAT!



Elektronik sigara ile ilgili yapılan bir diğer araştırma ise aromalı olan elektronik sigaraların solunum yollarına verdiği zararın diğerlerine oranla daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü'ndeki bilimadamlarına göre, aromalarda yüksek miktarda bulunan ‘benzaldehyde' kimyasalı, solunum yollarına zarar veriyor.








Etiketler: Elektronik  Sigara  Sizi  Canınızdan  Edebilir    haber

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