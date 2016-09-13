

Sigara kullanan bir kişinin yaşadığı sağlık sorunlarının temelinde sigaranın zararları yatmaktadır. Başladığınız yılları geride bıraktığımızı düşünürsek kimse ben sigarayı bırakmak istemiyorum demez. Zaten zararları da saymakla bitmez. Fakat artık bütün bu zararlardan ve en önemlisi sigaradan kurtulmak mümkün. Elektronik sigara sayesinde sigara bırakmak için kendinizi yemeğe vermeniz ya da sigara bırakma sonrasındaki sinir, stres, gerginliği çekmeniz gerekmeyecektir. elektronik sigara, joyetech likit, five pawns gibi ürünlerimizle sizi sigaranın zararlı etkilerinden ve sigaranın bizzat kendisinden kurtarıyoruz. Siz de sigarayı bırakamıyorum diyorsanız perpa elektronik sigara ile bu dertten kurtulabilme imkanına sahipsiniz. Sigarayı bırakmak bilindiği üzere pek kolay değildir.



Yıllar boyu vücudunuzda yer etmiş olan katran ve nikotin, zaman içerisinde bağımlılık derecesine ulaşmıştır. Artık “tiryaki” diye tabir ettiğimiz bir hal alan insanlar sigarayı bırakmak istediklerinde aşırı derecede zorlanmaktadır. Bunların sebepleri arasında gün içinde yaşanan sinir, stres gerginlik gibi durumlar olabilir. Ayrıca işin psikolojik bir boyutu da vardır. Mutluyken sigara yakılır, üzgünken sigara yakılır. Her şey sigara ile kutlanır ve bağdaştırılır. İş bırakmaya gelince “sinir yapıyor, gerginlik yaratıyor, çok yemek yiyorum” denilir. Madem ki tek seferde bırakmak bu kadar zor; artık yalnız değilsiniz. Perpa elektronik sigara ile sigarayı birden bırakmak zorunda kalmayıp, bunu zamana yayabilirsiniz. Almış olduğunuz hissiyatı size bir süre daha verecek olan elektronik sigaramız ile sigarayı bırakmak zor olmaktan çıkacaktır.