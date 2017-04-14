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elektronik sigara hem tehlike hem zehir saçıyor!

ELEKTRONİK SİGARA HEM TEHLİKE HEM ZEHİR SAÇIYOR!

Ülkemizde satışı yasak olan ve Çin'den kargoyla el altından temin edilen e-sigara piyasası alarm veriyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:30
Puan Ver : Elektronik Sigara Hem Tehlike Hem Zehir Saçıyor!(8/10)10


Ülkemizde satışı yasak olan ve Çin'den kargoyla el altından temin edilen e-sigara piyasası alarm veriyor. Sigara ile savaşta örnek gösterilen bir noktaya gelen Türkiye, elektronik sigara tehdidi altında. Kaçak tütün, sarma sigaradan sonra şimdi de e-sigara piyasası oluştu. Piyasa diyoruz; çünkü cihazın pili, likit maddesi, aroması alenen satılıyor. Uzmanlar, 'Bağımlılığı azaltıyor', 'Daha az nikotin' gibi sözde pazarlama stratejileriyle satılan bu ürününün en az sigara kadar zararlı olduğu konusunda uyarıyor.



ADEDİ 500 LİRA, YAN SANAYİİ COŞMUŞ



Ülkemizde satışı yasak olan elektronik sigara, biraz da Moda olması sebebiyle kapış kapış gidiyor. Çin başta olmak üzere yurt dışından ve el altından temin edilen cihazın fiyatı, 150 ile 500 lira arasında değişiyor. Özelliklerine göre uçuk rakamlara çıkabiliyor. İşin yan sanayisi de gelişmiş durumda. N-base denilen ana madde 25- 100, aroması 30 - 150, likit durumdaki hazır sıvı 30 - 200 liradan müşteri buluyor. Likitin 30 mililitresi 30 lira. Pili ise 60 liradan satılıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Elektronik  Sigara  Hem  Tehlike  Hem  Zehir  Saçıyor    haber

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