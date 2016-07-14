

Onlar Her Yerde...



Evde, sokakta, işte veya kafede... Siz de ellerinde garip cihazlarla kokulu bir buhar üfleyen insanlara sıkça rastlamışsınızdır. Cihazın ne olduğunu ve ne için, kimler tarafından kullanıldığını biraz daha araştırınca çok daha garip ve sevindirici bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle de sigara bağımlıları için... Peki nedir bu cihaz? Sizler için, kullananları arasında "elektronik sigara", "e-sigara" olarak anılan elektronik sigaraları araştırdık.



Aslında elektronik sigaralar için kullanılan "elektronik sigara", "e-sigara" tabiri yurt dışında başka isimlerle anılıyor. Yurt dışında "vapor", "vapour", "vapour device" olarak anılan elektronik sigaralar özellikle sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tercihi konumunda. Elektronik sigaralar şimdiden dünyadaki pek çok ülkenin sağlık otoritelerinden geçer not almayı başardı. Fakat cihazın ve kullanılan likitlerin reklamları ile ilgili yaptırımlar hala yürürlükte. Kamuoyu elektronik sigaraya biraz şüpheli yaklaşıyor. Ancak cihazı kullanan 10 kişiden 7' sinin normal sigaraya bir daha geri dönmemek üzere veda etmesi, cihazı özellikle son günlerde popüler bir cihaz haline getiriyor.



Kullananlar Hallerinden Memnun



Elektronik sigara aslında bir çeşit el nargilesi. Cihaz enerji sağlayan bir pil, enerjisini bu pilden alan bir ısıtıcı (atomizer olarak ta biliniyor) ve ısıtıcının bağlı olduğu bir likit tankı ( kullanıcıların likit olarak adlandırdıkları sıvı, saf su, vejeteryan gliserin, aroma ve nikotinden oluşuyor) ve ağızlıktan oluşuyor. Sigara kullanmayan birisi olsanız da likit buharlarının kokusu sizi cezbediyor. Elektronik sigara likiti kullanıcıları için farklı nikotin oranlarında çok çeşitli likitler mevcut. Çilekli, karamelli, vanilya, tütün aroması, limon ve nane... Kullanıcılar diledikleri gibi karışımlar elde edebiliyorlar. Nikotin seviyesini ayarlayabilmeleri de cabası. Nikotin seviyesini ayarlayabilmek elektronik sigarayı sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler tarafından çok önemsenen bir mesele. Gelelim cihazın nasıl çalıştığına; elektronik sigaranın pili, atomizere enerji sağlıyor ve bu sayede atomizer likiti buhar haline getiriyor. Sizler de bu buharı içinize çekerek nikotin ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Üstelik izmarit ve kötü koku olmadan... Ancak elektronik sigaranın tamamen zararsız olduğunu söylemek mümkün değil. Kullanıcıların e - sigaraları tercih etmesindeki esas sebep, sigaradan daha az zararlı olması.



Sigaraya Sıkıntısız Son Verdiler!



Elektronik sigara , sigarayı bırakmak istreyen veya bir dönem sıklıkla sigara içen kişiler arasında oldukça yaygın. Pek çok eski sigara tiryakisi bu cihaz sayesinde sigaraya bir daha dönmemek üzere veda ediyor. Cihaz, sigaranın sağladıklarını tam olarak sağladığından kullanıcılar sigaraya sıkıntı çekmeden veda ediyorlar. Kullanıcıların bir kısmı ise ara sıra sigara kullanıyorlar. Sigarayı bırakanlar cihazın özellikle cüzdana olan etkisinden oldukça memnun. Çünkü elektronik sigaranın likitleri veya diğer parçaları oldukça ucuz.



Kullanıcı Sayısı Giderek Artıyor



Elektronik sigara kullananların sayısı günden güne artarken birden fazla elektronik sigara kullanan, bu e-sigaralardan bir koleksiyon yapanların sayısı da bir o kadar fazla. Sosyal medyada kullanıcılar kendi karışımlarını tavsiye ediyor veya cihazlarını takas edebiliyorlar. Elektronik sigara genellikle internet üzerinden satış yapan sanal mağazalardan temin edilebiliyor. Kullanıcıların birden çok elektronik sigara kullanmalarındaki sebeplerden birisi de cihazların ağırlık - ebat ve performans konusunda farklı güçlere sahip olması.



Güvenilir Tedarikçi Az...



Elektronik sigara kullananlar için karşımıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi de internetten satış yapan mağazaların oldukça az olması. İnternette faaliyet gösteren pek çok firma özellikle sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere sıradan birer müşteri gözüyle bakıyor. Buna ulaştırma ve kullanım ile ilgili bilgilendirme konusundaki sorunlar da eklenince durum içinden çıkılması zor bir hal alıyor. E - ticaret siteleri ile ilgili olumsuz haberlere her dakika rastlamak mümkün. Sigara bağımlılığından kurtulmak için elektronik sigara alma fikri size uygun geliyorsa elektroniksigaraevi.net' i deneyebilirsiniz. Bizler sitenin blogundan da oldukça faydalandık. Siz de elektronik sigara veya e - sigara almaya karar verdiyseniz, cihazı ve likitleri nereden alacağınıza dikkat edin. Bu arada elektronik sigara kullanıcılarının sıklıkla kullandığı cihaz ve likit markaları mevcut. Likitlerde Liqua, InnovationBG, Natura gibi markalar ilk tercih. Cihazlarda ise Kangertech, eGo, Delirium69 gibi markalar dikkat çekiyor. Tabii seçiminizi yaparken kullanım şeklinizi de hesaba katmalısınız. Mesela elektronik sigara cihazlarından Kangertech' in parçalarının değişmesi kolay olduğundan ürün oldukça verimli bir kullanım vaad ediyor. Likit seçiminde de - özellikle sigarayı bırakalı daha yeni olduysa- nikotin oranı yüksek likitleri seçmek sizin faydanıza olabilir.







