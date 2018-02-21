Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık ile faliyetlerini, gelecek vizyonunu ve e-ticaret ile ilgili çıkan yeni düzenlemeler üzerine konuştuk. Haziran 2015'te kurulan dernek bünyesinde para transferi, fatura ödeme, internetten yaptığınız alışverişler ve ön ödemeli kartlar gibi çok geniş yelpazeyi barındırıyor. Eliaçık, KDV Genel Uygulama Tebliğiyle Türkiye'de yerleşik olmayan şirketler Türk müşterilere müzik, video, oyun, abonelik, uygulama, bulut hizmet, dijital içerik ve abonelikler gibi elektronik ortamda sunulan hizmetlerden dolayı KDV'ye tabi olmaları sayesinde vergi gelirlerinin artışı ile birlikte haksız rekabetin engellenmesi için de atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ÖDEME HİZMETİ VERMEYE HAZIRIZ

Eliaçık, yurtdışındaki şirketlerin gelip kendilerini, KDV yükümlüsü olarak tanımlatıp yüzde 18 KDV ödeyeceklerini belirterek şu bilgileri verdi: "Yabancılar artık yavaş yavaş vergi mükellefine girmeye başladılar. Gündemlerine almak zorundalar yoksa, doğal olarak Bakanlık orada yaptırımlarını uygulayacak. Bu adımlar atılırken belli bir amaca göre atıldı. Yabancılar açısından ilgili uyandırdığını ve birtakım çalışmalar olduğunu biliyoruz."

Türkiye'de vergi mükellefi haline gelen yabancı şirketlere erişip ödeme hizmetlerini vermeyi istediklerini söyleyen Burhan Eliaçık, şöyle devam etti:

HEDEF: 30 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

"Yeter ki yabancı şirketler Türkiye'de kendini KDV mükellefi olarak tanımlasın. Türk şirketleri sadece ülke sınırları içerisinde bu hizmeti vermeyip, o şirketlerin yurtdışında da hizmetlerini bizim üzerimizden, almasını sağlamak istiyoruz. Artık yurtdışındaki şirketlere de ödeme hizmeti sunarak, hizmet ihraç eder hale geliyor olacağız. Şu an için o şirketler ödeme hizmetini yurtışındaki başka şirketlerden alıyordu. Dolayısıyla, bu bizim için yeni son derece yeni ve üyeler açısından da heyecan uyandıran bir konu. Bunun üzerinde duruyoruz."

Eliaçık, bankacılık servisiyle ya da mevcut finansal servislerle, yeterince hizmet almayan, şirketlere veya kişilere erişmek onları finansal servislere katmayı istediklerini söyleyerek şu bilgileri verdi: "Şu an için 13 milyon insana dokunduk. Önümüzdeki üç yıl içerisinde, bu rakamı 30 milyon insana çıkarmayı amaçlıyoruz."

KAYITDIŞILIK ÖNLENECEK

Verdikleri hizmetle kayıtdışılıkla mücadele ettiklerini söyleyen Burhan Eliaçık, şunları kaydetti: "Kişi nakit alışverişi yaptığında ve itiraz ettiğinde problemi kendisi çözmek zorunda. Ama bizler aracılığı ile finansal servisleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ya da bankaları devreye soktuğunuzda artık orada da tüketiciyi koruyan kurallar devreye girmiş oluyor. Kredi kartı ile alışveriş yaptığınızda itiraz ettiğinizde kart bankanıza ya da elektronik para kuruluşuna şikayet edip, o durumun çözümü için, doğrudan onlardan da hizmet alabiliyorsunuz. Nakitte nerde ne kadar işlem yapıldığına dair, kimin ne kadar işlem yaptığını farklı kanallardan da izleyebiliyorsunuz. Böylelikle vergi açısından da herşey kayıt altına alınmış oluyor."

KREDİ KARTI ONAYI CİROLARI DÜŞÜRDÜ

Eliaçık, ocak ayında çok sayıda uygulamanın devreye alındığını hatırlatarak, kredi kartlarının 31 Ocak tarihinde internetten alışverişe açılması için tüketicinin onayını gerektirmesinin e-ticareti bir miktar aşağı çektiğini söyledi. E-ticareti geliştirmeye çalıştıklarına işaret eden Eliaçık, "İnsanların internette alışveriş yapması için kartlarını açtırmaları gerekiyor. Bunu yapmayan kişiler var. Bu durum alışveriş hacimlerine ve cirolara da yansıyor. Trendin yukarı doğru çıkmasını istiyoruz" dedi. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada