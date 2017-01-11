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elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına geri dönüyor

ELEKTRONİK MÜREKKEP AKILLI SAAT PİYASASINA GERİ DÖNÜYOR

Elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına Sony ürünleri ile tekrar giriyor.

Tarih : 11 Ocak 2017, 09:00
Puan Ver : Elektronik Mürekkep Akıllı Saat Piyasasına Geri Dönüyor(10/10)8


Elektronik mürekkep akıllı saat piyasasına geri dönüyor. Üreticiler akıllı saat ürünlerinin içerisinde bin bir türlü özellik eklemeye devam etsinler, bazen sadelik daha iyidir. Kol saati yıllardır bir moda aksesuarı olarak kullanılıyor ve son kullanıcıların çoğunluğu kol saatlerini bir moda aksesuarı olarak kullanmaya devam edecekler. Bu yüzden, Sony'nin yeni tanıttığı, kağıt inceliğinde ve elektronik mürekkep teknolojisini kullanan saatlerinin tam da bu gerçek göz önünde bulundurularak tasarlandığını düşünüyoruz.



Kredi kartından daha ince olan bu saatleri aslında Sony yalnızca Japonya pazarına yönelik olarak FES adı altında piyasaya sürmüştü. Yalnızca siyah ve beyaz görüntü verebilen bu kol saatlerinin renkli versiyonları bu seneki CES fuarında görücüye çıktı.



Bu “yarı-akıllı” kol saatleri eskisinden de ince. O kadar ince ki, neredeyse taktığınızda kağıt kesiği olmaktan endişe ediyorsunuz. Üzerlerindeki grafik tasarımlar kullanıcının isteğine göre yok olup tekrar belirebiliyor ve değiştirilebiliyor. Tam olarak kaç renk veya hangi renkleri desteklediğini bilmediğimiz bu yeni nesil saatlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini de bilmiyoruz. Fiyat konusundaki tahminimiz ise, Japonya'da satılan FES saatlerin fiyatının 250 dolar ve üzeri olduğunu göz önünde bulundurarak, 300 dolar seviyelerinde olacakları yönünde.








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