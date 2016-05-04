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elektronik fon transferi (eft) ücret tarih oluyor

ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRET TARİH OLUYOR

Vatandaşı isyan ettiren Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale ücretlerinde 300 lirayı bulan tarife son buluyor.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:33
Puan Ver : Elektronik Fon Transferi (Eft) Ücret Tarih Oluyor(9/10)9


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara göre 30 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkan EFT ücretlerini mercek altına aldı. BDDK, Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte EFT ücretlerininmaliyeti ve alınan tutarlara ilişkin çalışma başlattı. Kurum, bu konudaki başıboşluğu giderecek bir düzenleme yapacak. Kurallara uymayan bankalara son 1.5 yılda yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde idari para cezası kesilirken, aynı suçu işleyenlere de tavandan ceza veriliyor.



SÜRPRİZ ÜCRETLER VAR

Her türlü hizmet, ücret ve ürün için tüketici onayının alınması zorunluluğu getirilirken, kredi kullanan vatandaşlar sürpriz ücretlerle karşılaşmaya devam ediyor. Tüketici Kanunu'na göre sözleşme dışında herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bedel talep edilmemesi gerekiyor. BDDK ve Gümrük Bakanlığı'na ise bankaların usulsüz uygulamalarına yönelik şikâyet yağıyor. Gelenşikâyetler içinde ise EFT ve havale ücretleri başı çekiyor.



30 İLA 300 TL ARASINDA

Mevcut uygulamada özel bankalar EFT işlemi için 30 ila 300 TL arasında değişen komisyon alıyor. İsme gelen EFT, kasadan nakit çekildiğinde de 40 TL ücret isteniyor. Kamu bankaları da bin lira altı EFT için yaklaşık 20, üstü için ise 25 lira masraf talebindebulunuyor.








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