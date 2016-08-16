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elektronik dövmeler geliyor: duoskin

ELEKTRONİK DÖVMELER GELİYOR: DUOSKİN

Microsoft ve MIT, insan derisi üzerine dövme şeklinde işlenebilen elektronik devreler geliştirmeyi başardılar.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:29
Puan Ver : Elektronik Dövmeler Geliyor: Duoskin(0/10)


Microsoft ve MIT, insan derisi üzerine dövme şeklinde işlenebilen elektronik devreler geliştirmeyi başardılar. DuoSkin ismi verilen yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar vücutlarındaki geçici devrelerle elektronik cihazları kullanabilecekler.



DuoSkin'in üç farklı uygulama alanı bulunuyor. Birincisi, telefon, tablet veya televizyon gibi cihazları kontrol edebilecek bir arayüz. Kullanıcılar deri üzerindeki noktalara basarak örneğin telefondaki müzikçaların sesini açıp kapayabiliyor veya hızlı aramada kayıtlı kişileri arayabiliyor.



İkinci seçenek de dövmeler kullanıcıların tenindeki ısı değişimlerine tepki vererek renk değiştirebiliyor. Bu da ateşlenen bebekleri veya yaşlıları takip etmek için kullanılabilir veya eğlence sektöründe farklı uygulamalar bulabilir.



Üçüncü uygulamada ise bu devreler veridepolamak için kullanılabiliyor. Böylece kişiler yanında taşımak istediği verileri bedenlerine depolayabiliyor.



Teknoloji şimdilik çok erken aşamada ve Microsoft ile MIT mühendisleri teknolojiyi geliştirmek için çalışıyor. Ancak ilk denemeler başarılı sonuçlar vermiş durumda.



 








Etiketler: Elektronik  Dövmeler  Geliyor  Duoskin    haber

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