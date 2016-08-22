ELEKTRONİK ALETLER KISIR YAPIYOR!
Çocuğunuzun olmama nedeni günlük hayatta sıklıkla kullandığınız elektronik aletler olabilir! Çünkü; cep telefonu, dizüstü bilgisayar, mikrodalga fırın ve elektrikli küçük ev aletleri üreme fonksiyonlarını bitiriyor.
Yapılan incelemeler, yaşamınızın parçası olan günlük alışkanlıklarınızın aslında üreme sağlığınızı olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Üreme sağlığına zarar veren elektroniklerden mümkün olduğunca uzak durmak, kısırlıktan korunabilmenin önemli adımlarını oluşturuyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Günlük yaşamınızın parçası olan birçok şey kısırlığınızın nedeni olabilir. Bunlardan uzak durarak sperm ve yumurta kalitenizi arttırabilirsiniz" diyerek çocuk sahibi olamayan çiftleri uyarıyor. İşte üreme sağlığını etkileyen aletler:
Bedeninize temas ettirmeyin
Cep telefonları, özellikle radyasyon yayan diğer aletler ile birlikte kullanıldıklarında üreme sağlığını olumsuz etkiliyor. Cep telefonlarını bedeninize temas ettirmemeniz ve üreme organlarınıza yakın yerde taşımamanız gerekiyor.
Mikrodalga fırınlar
Mikrodalga fırınların; kadınlarda adet düzensizliklerine, yumurtlama bozukluklarına, infertilite ve düşüklere sebep olduğu gösterilmiştir. Mikrodalga fırınlardan yayılan radyasyonun erkeklerde de sperm sayısını azalttığı düşünülmektedir. Son yıllarda üretilen mikrodalga fırınlardaki radyasyon kaçakları çok azalmıştır. Fırınınızın kapağının sıkıca kapandığından emin olmanız ve çalışırken fırından mümkün olduğunca uzak durmanız sayılabilecek önlemlerden bazılarıdır.
Diz üstü bilgisayar ve WI-FI
WI-FI (Kablosuz internet bağlantısı) ve diz üstü bilgisayar kullanan erkeklerin yayılan elektromanyetik dalgalar ve testislerde oluşan yüksek ısı sebebiyle erkek kısırlığına yakalanma oranı, kullanmayanlara oranla çok daha yüksek. Bu teknolojik cihazlar, üreme fonksiyonlarını etkileyerek sperm hareketliliğini azaltıyor ve spermin genetik yapısına zarar veriyor. Erkeklerin, bilgisayarlarını dizüstünde değil, masada kullanmalarını öneriyoruz.
Elektrikli küçük aletler
Bu cihazların birçoğu tek başına zararlı değildir. Aynı anda kullanılan birden fazla cihazın etkileri birleşerek zararlı olabilir.Çalışan cihazlardan uzak durmak ve kullanılmadıkları zaman fişten çekmekbu cihazların sebep olabileceği zararlı etkilerden korunmanızda yardımcı olur.
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