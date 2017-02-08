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Elektrikte Yerlilik Oranı Yüzde 49,3'e Yükseldi
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elektrikte yerlilik oranı yüzde 49,3'e yükseldi

ELEKTRİKTE YERLİLİK ORANI YÜZDE 49,3'E YÜKSELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde...

Tarih : 08 Şubat 2017, 15:58
Puan Ver : Elektrikte Yerlilik Oranı Yüzde 49,3'e Yükseldi(9/10)11


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 oranında yerlilik oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2017 hedefi bunu daha da yukarı taşımak" dedi.



Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları için atılan adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:



ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 49,3'E ULAŞTI



Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2017 hedefi bunu daha da yukarı taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında çok daha güçlü adımlar atıyoruz. Nitekim yerli kaynaklar noktasında yerli kömürün dışında önümüzdeki hafta güneşte önemli adımlar atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgârda önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda ihtiyacı olan kurulu güç kapasitesini yerli ve yenilenebilir motivasyonu özelinde bölgesel enerji arz ve güvenliği noktasında çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tören ve bu imzalar vesilesiyle çok daha güzel projelerin hayata geçmesi için hayırlı bir başlangıç olur.



 



kaynak:sabah








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