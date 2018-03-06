Elektrikte 2020'ye kadar 16 milyar lira şebeke-hizmet iyileştirme yatırımı yapacak dağıtım şirketleri, yeni çalışmalara imza atıyor. Elektrik faturasına sadık müşteriler ödüllendirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın müşteri memnuniyeti odaklı yeni dönemi başlatmasıyla Kars'ta kurdukları çağrı merkezini tanıtan Limak Enerji Dağıtım Şirketleri CEO'su İsmail Ergüneş, elektrik kesintilerini düşürmek ve faturasına sadık müşterileri ödüllendirmek için gruplandırma yoluna gittiklerini söyledi.

ABONELER GRUPLANDIRILACAK

Ergüneş, "2.5 milyon abonemizi A'dan E segmentine kadar 5 gruba ayırdık. A grubu faturasını gününde yatıranlar, B grubu 5 gün, C grubu 5-20 gün, D grubu 20-40 gün içinde yatıranlar, E grubu da 40 günü geçirenlerden oluşuyor. Şirketin 2.5 milyon müşterisinin 2.2 milyonu A,B grubunda yer alıyor. Örneğin ayın 15'inde maaş alanlar ayın 1'indeki faturasını ödeyemiyor. Bunlar bizden talep ettiğinde ödeme gününü kendileri belirleyebiliyor. Geçen yıl A-B grubu için elektrik kesmeyi kaldırdık" dedi. Ergüneş, yapılan bu uygulamayla kesinti yapılan müşteri oranının yüzde 21 azaldığını söyledi.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Türkiye'nin son 15 yılda en büyük başarısının enerji reformu alanında olduğunu belirten Ergüneş, özelleştirmelerle devletin kasasına 13 milyar dolar girdiğini, enerji dağıtım şirketlerinin her yıl altyapıya 4.4 milyar TL'lik yatırım yaptığını kaydetti. Ergüneş, elektrik faturalarının özelleştirme sonrası artmayıp, tersine azaldığını fiyatların 8-9 dolardan 4-5 dolara/ kWh seviyelerine gerilediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada