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elektrikte nisan-haziran döneminde artış yok

ELEKTRİKTE NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDE ARTIŞ YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:10
Puan Ver : Elektrikte Nisan-Haziran Döneminde Artış Yok(6/10)5


EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abonesinin 100  kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar 41 lirada kalacak.



 



kaynak:milliyet








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