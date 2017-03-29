ELEKTRİKTE NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDE ARTIŞ YOK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.
EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar 41 lirada kalacak.
kaynak:milliyet
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