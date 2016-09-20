Opel, elektrikli otomobil pazarında nispeten geride kalan markalardan biri. Ancak General Motors bünyesindeki Alman otomobil devi, büyük kozunu oynamak üzere.



Opel, elektrikli otomobil pazarında nispeten geride kalan markalardan biri. Ancak General Motors bünyesindeki Alman otomobil devi, büyük kozunu oynamak üzere.



Opel'in yeni elektrikli otomobili Ampera-e 1-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Paris Otomobil Fuarı'nda meraklılarıyla buluşacak.



Sıfır emisyon değeriyle çevreci kimliğini ortaya koyan Ampera-e, 360 nm tork ve 206 hp gücüyle de yüksek performans vaat ediyor. Şirket beyin takımının batarya teknolojilerinde kat ettiği önemli mesafeler sayesinde çoğu elektrikli otomobillerden daha uzun menzile de sahip.



Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik “Ampera-e, elektrikli ulaşımın artık geniş kitlelere yayılma zamanının geldiğinin bir kanıtı” ifadelerini kullanılıyor. Üst düzey yönetici, “Ampera-e sürdürülebilirlik ile sürüş keyfinin nasıl bir bütünlük oluşturabileceğini gösteriyor. Güçlü elektrikli motoru sürüşü gerçek bir keyfe dönüştürüyor.” açıklamasında da bulunuyor.



360 nm tork ve 204 hp güç ile donatılan Ampera-e 0'dan 50 km'ye sadece 3,2 saniyede ulaşıyor. Bu değer 80-120 km arasında ise sadece 4,5 saniye. Bu değerler ile Ampera-e'nin performansı, pek çok benzinli sportif otomobile taş çıkartıyor. Hatta, Ampera-e'nin; Opel'in sportif OPC modellerine yakın bir performans sergilediği söylenebilir.



Ampera-e'nin maksimum hız değeri ise saatte 150 km. Ampera-e'nin batarya grubu düz şekilde otomobilin tabanına yerleştirilmiş. Bu düzen aracın içinde beş yolcunun rahatlıkla seyahat edebileceği ferah bir yaşam alanı sunarken kompakt sınıf otomobilleriyle yarışabilecek bagaj kapasitesine de yer sağlıyor.



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