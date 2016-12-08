

Japon otomobil devi Honda, kendi internet sitesinde yeni konsept aracının görselini paylaştı. Honda NeuV ilk detaylarıyla sizlerle.



Otomobil endüstrisinin devlerinden biri olan Honda, önümüzdeki yılın ilk ayında ABD Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES fuarında sergileyeceği yeni konsept aracının ilk görselini paylaştı.



Honda NeuV %100 elektriklİ!



Normal şartlarda konsept araçlar pek ilgi çekmez ve sadece dekor amaçlı kullanılır. Ancak Honda gibi elektrikli otomobiller konusunda büyük adımlar atacak bir firma için elektrikli bir konsept araç oldukça ilgi çekici bulunuyor.



Honda NeuV olarak adlandırılan bu araç %100 elektrikli ve fütüristik bir tasarıma sahip. Araç tasarım anlamında küp formunda, iki kişilik ve kaportasının büyük bir kısmında cam tercih edilmiş.



Araçla ilgili detaylar sadece bununla sınırlı değil. Honda'nın söylemine göre araç, sürücü ile etkileşime geçebilen bir çeşit yapay zekaya sahip. “emotion engine” adı verilen bu teknolojiyi “duygulu motor” şeklinde dilimize çevirebiliriz. Bu teknolojinin neler yapabildiği henüz belirsiz. Ancak çok sayıda kamera ve sensörle desteklendiği biliniyor.



Honda, aracın kendi duyguları olduğunu iddia ediyor. Daha fazla detay için 5 Ocak 2017 tarihi yani CES 2017 işaret ediliyor. Honda NeuV hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar.



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