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elektrikli ve hibrit araç satışları arttı

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi. TEHAD kurucusu Berkan Bayram, "Hibrit otomobillere getirilen ÖTV düzenlemesi, otomobil kullanıcısı için cazip görünüyor" dedi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:12
Puan Ver : Elektrikli Ve Hibrit Araç Satışları Arttı(6/10)3


Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 563 elektrikli ve hibrit araç satıldı.



Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'ndan (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geçen yılın ilk üç ayında 23 elektrikli ve hibrit araç satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 563'e yükseldi.

TEHAD kurucusu Berkan Bayram, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki otomobil kullanıcısının hibrit modellere biraz daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti.



Özellikle hibrit otomobillere getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin, otomobil kullanıcısı için cazip göründüğünü ifade eden Bayram, "C ve D segmenti hibrit modellerin, muadil benzinli ve dizel rakip modellerine kıyasla, hatırı sayılır bir satışa ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık yüzde 15-20'lik ÖTV fiyat farkı, ilk alım fiyatlamasında neredeyse ikinci el B segmenti bir aracın fiyatına denk gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Elektrikli  Ve  Hibrit  Araç  Satışları  Arttı    haber

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