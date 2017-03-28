Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

elektrikli otobüs üretime geçiyor!

ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİME GEÇİYOR!

Bozankaya ve Karsan, kent içi ulaşımda, yerel yönetimler tarafından büyük ilgi gören elektrikli otobüsün üretimi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:21
Puan Ver : Elektrikli Otobüs Üretime Geçiyor!(6/10)7


Bozankaya ve Karsan, çevreci özellikleriyle toplu ulaşımın en önemli gündem konularından biri olan ve yerel yönetimlerin büyük ilgi gösterdiği elektrikli otobüs için güçlerini birleştirdi. Türk otomotiv sektörünün köklü ve güçlü ismi Karsan ile Ar-Ge yatırımlarıyla ilklere imza atan Bozankaya stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.



Bu iş birliği çerçevesinde; Bozankaya 3 yıldan uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu, üretim bandından 2014 tarihinde indirdiği ve batarya yönetim sistemini patentle tescillediği elektrikli otobüsünün üretimi, Karsan'ın Bursa tesislerinde yapılacak. Karsan'ın modern, esnek ve yüksek kalite standartlarında hizmet veren üretim tesisinde, 2017'nin sonundan itibaren 3 yıl süreyle 900 adet elektrikli otobüsün üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor..



 



kaynak:sabah








Etiketler: Elektrikli  Otobüs  Üretime  Geçiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER