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elektrikli opel ilk kez o ülkede yollara çıkıyor

ELEKTRİKLİ OPEL İLK KEZ O ÜLKEDE YOLLARA ÇIKIYOR

Opel, elektrikli modeli Ampera-e'yi ilk kez Norveç yollarına çıkarıyor

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:43
Puan Ver : Elektrikli Opel İlk Kez O Ülkede Yollara Çıkıyor(8/10)10


Opel'in ilk tamamen elektrikli modeli olan Ampera-e, Avrupa pazarına Norveç ile adım atıyor. Ampera-e 15 Aralık itibariyle ülkede satılmaya başlanacak. Norveç'in seçilme sebebi ise devletin elektrikli araçlar için verdiği büyük teşvikler.



 



kaynak:sabah








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