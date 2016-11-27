

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Maserati, modaya uyum sağlayarak elektrikli otomobili hakkındaki bilgileri kamuoyu ile paylaştı.



İtalyan üretici, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2020 yılını işaret etmişti. Bu hedeften herhangi bir sapma yok. Ancak bahsi geçen otomobil ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.



Maserati'nin, Tesla'ya meydan okuyacak modeli Alfieri ismiyle tanınıyor. Söz konusu otomobile ait ilk ipuçları, 2014 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarında ortaya çıkmış ve dev şirket, konsept modellerini kamuoyu ile paylaşmıştı.



Şirketin üst düzey yöneticisi Peter Denton, açıklamalarında Porsche'a meydan okuyan şu ifadeleri kullanmıştı: “Porsche 911 gibi bir efsanevi modele meydan okuyoruz. Üstelik bunu, çevre dostu bir otomobille gerçekleştiriyoruz. Karşınızda Jaguar F-Type genişliğinde ve Porsche 911 hız aralığında bir otomobil mevcut”



Maserati Alfieri'nin benzinli versiyonu 2019 yılında satışa sunulacak. Kısa sürede şarj edilebilen model ise, daha önce de belirttiğimiz gibi 2020 yılında karşımıza çıkacak. 2019 yılında satışa sunulacak aracın motoru 6 ve 8 silindirli motor opsiyonları ile donatılacak. 2020 yılında satışa sunulacak elektrikli model seçeneği hakkındaki teknik veriler ise henüz açıklanmış değildi. Yine de, sızan bilgileri esas alırsak; 0'dan 100 kilometreye 3 saniye civarlarında tırmanıp, 250 kilometre/saat civarındaki azami hız ile donatılan bir araç tanımlanıyor.



Elektrikli otomobil pazarında Tesla, henüz piyasaya çıkmamış bir model için 400.000'den fazla sipariş almıştı ve Fiat-Maserati ikilisinin kolayca erişemeyeceği bir başarıya imza atmıştı. Lakin, pazarın potansiyelini gören İtalyan üretici, Fiat Group'un desteğini arkasına alarak, sahanın en büyük oyuncuları arasına katılmayı tercih etti. Alfieri, istenen başarıyı elde ederse, rekabet iyice kızışacak ve sonunda kazanan tüketici olacak.



Söz konusu modelin fiyatı hakkındaysa sızan bir veri mevcut değil.