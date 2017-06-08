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elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Dünyada elektrikli araç sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldi

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:47
Puan Ver : Elektrikli Araç Sayısı 2 Milyona Ulaştı(8/10)8


Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.



AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada elektrikli araç satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanımı daha fazla yaygınlaştı.



Geçen yıl dünyada elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldi. Araç sayısının yükselmesiyle şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Söz konusu dönemde dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu hizmete girdi.



 



kaynak:ahaber








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