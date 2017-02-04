

Elektrikli arabalar kazalarda güvenli mi? ABD'de tamamen elektrikli arabaların hiçbirinin en yüksek güvenlik derecelendirmesi olan “Top Safety Pick-Plus” alamaması kafalarda soru işareti yaratıyor.



Elektrikli arabalar kazalarda güvenli mi? Bu sorunun kesin bir cevabı olmasa da şimdiye kadar yapılan testlerde bu tip otomobillerin belli bir seviyenin üzerinde güvenlik sağladığı belirlendi. Ancak ABD'de şimdiye kadar teste giren tamamen elektrikli hiçbir modelin Insurance Institute for Highway Safety tarafından yapılan testlerde en yüksek seviye olan “Top Safety Pick-Plus” almamış olması hala geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu ortaya koyuyor.



Bu teste giren 2017 model araçlar arasından 38'i “Top Safety Plus-Pick” olarak derecelendirildi ve bunların hiçbiri tamamen elektrikli bir araba değil. Bu 38 modelin iki tanesi hibrit modeller olan Toyota Prius Prime ve Chevrolet Volt.



Tamamen elektrikli olan Tesla Model S ve BMW i3 bu teste en son giren iki model ve bu modeller de toplam 5 testten 4'ünü geçebildi. Top Safety Pick-Plus için 5 testin tamamından geçebilmek gerekiyor.



Tesla Model S, otomobilin ön köşesinin bir ağaca ya da direğe çarpmasının etkisinin ölçüldüğü testte uzmanlardan geçer not alamadı. Bu testte Tesla Model S'in emniyet kemerinin test mankeninin kafasını direksiyona çarpmasını engelleyemediği belirtildi. Tesla bu sonuç üzerine gerekli iyileştirmeleri yapacağını açıkladı. Tesla Model S'in yüksek performanslı modeli P100D'nin ise tavan dayanaklığının yeterli olmadığı belirtildi. Aracın alt kısmında yer alan ağır pilin, devrilme durumunda tavanı ezdiği tespit edildi.



Teste giren diğer tamamen elektrikli model olan BMW i3 ise boyun zorlanması testinden geçemedi. Bu testte arabaya arkadan gelen darbelerde sürücünün boynunun hasar görüp görmeyeceği belirleniyor. BMW i3 şu anki tasarımıyla Insurance Institute for Highway Safety'nin bu güvenlik testinden geçemiyor.



Çift işlemcili Dell PowerEdge R410 fırsatı