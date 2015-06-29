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elektrik tarifeleri 1 temmuz'dan itibaren...

ELEKTRİK TARİFELERİ 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 25 Haziran tarihli toplantısında alınan karara göre elektrik kullanıcıları için 1 Temmuz gününden itibaren uygulanacak yeni tarifeler açıklandı.

Tarih : 29 Haziran 2015, 11:38
Puan Ver : Elektrik Tarifeleri 1 Temmuz'dan İtibaren...(7/10)4


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 25 Haziran tarihli toplantısında alınan karara göre elektrik kullanıcıları için 1 Temmuz gününden itibaren uygulanacak yeni tarifeler açıklandı.



Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik şirketlerine aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,30 Krş/kWh uygulanmasına karar verildi. Yine görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.








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