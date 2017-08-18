Burdur'da elektrik, su ve yol sorunu yaşayan köylüler, sandalyelerle kapattıkları yolda oturma eylemi yaptı. Yeni açılan yolun bir yıldır asfaltlanmadığını ve yaklaşık 5 aydır sularının kesik olduğunu iddia eden köylüler, besledikleri keçilerle aynı suyu içtiklerini öne sürdü. Jandarma komutanının gerekli yerlerle görüşüp yol ve su sözü aldığını söylemesi üzerine köylüler yolu trafiğe yeniden açtı.

SULARI ÜÇ AYDIR KESİK

Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde yaşayan 50'ye yakın vatandaş, köy içerisinden geçen yolun asfaltlanmadığı ve sularının da 3 aydır kesik olduğu gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı. Yolun Sütçüler köyüne bağlantı için yapılan köprü ile maden ocaklarına giden kamyonlar için genişletildiğini iddia eden köylüler, yoldan geçen kamyonların evlerini toza boğduğunu, kapı pencere açamadıklarını söyledi. 5 aydır musluklarından su akmadığını da iddia eden köylüler, çevredeki derelerden su getirdiklerini ve besledikleri küçükbaş hayvanlarla aynı suyu içtiklerini iddia etti. Tarım ürünlerini sulamak için dahi su bulamadıklarını söyleyen köylüler, ürünlerinin tamamen kuruduğunu ve zor durumda olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar ayrıca, köy muhtarının hizmet konusunda mahalleler arasında ayrımcılık yaptığını da iddia etti. Muhtar İbrahim Özçelik ise iddiaları kabul etmeyerek, "Köye 2 yıldır rahmet yağmıyor. O yüzden su yok" dedi.

"YOL VE SU SORUNUMUZ VAR"

Köyde yaşayan vatandaşlardan Musa Coşar ise köye hizmet yapılmama sebebini ise bürokratik olarak gördüğünü söyledi. "Isparta'ya geçin yolu yapalım' diyorlar" diyen Coşar, "İki sorunumuz var birisi yol diğeri su. Burada önce düzgün bir yol vardı. Bu şekilde bozdular ve bugün yapılacak, yarın yapılacak diye 1 yıldır oyalıyorlar. Bu yol üzerinde 50-60 tane ev var ve günde 5-6 kilo toz yiyor" dedi.

"4 BİN 500 DÖNÜM SUSUZ DURUMDA"

Elektrik konusunda da sorun yaşadıklarını söyleyen Coşar, "Evimin orada aydınlatma lambası var 2-3 sefer dedim hiç yapan olmadı. Muhtara söylüyoruz, 'gelecekler' diyor ama gelen yok. Burası dağ köyü, hırsız geliyor, üçkağıtçı, dolandırıcı geliyor. Evlerde de elektrik kesiliyor. 12 saat gelmediği oluyor, burası tarım köyü, burada bin dönüm sera var. 5 aydır su yok, 4 bin 500 dönüm susuz durumda" diye konuştu.

"SULARIMIZ ÇOK KİRLİ"

Köylülerden Nihat Yılmaz ise, "Su için sondaj vurdurdum. Yer altında su var ancak çok kirli sularımız. Numune yaptırdık içilmez raporu aldık. Muhtarımıza başvuruyoruz, 'Kepez mevkiinde su var' diyoruz. Muhtar, 'Olmaz orada bacanağım var, onlar da susuz kalır' diyor. Oradakiler içme suyunu bırak tarım ürünlerine salma suyu bile yapıyorlar. Ben burada susuz dururken yazık değil mi? O adam salma su yaparken ben susuz mu durayım? Biz oraya sondaj vurmak isteyince de gitti orayı SİT alanı yaptırdı" şeklinde konuştu."2 YILDIR RAHMET YAĞMIYOR"

Köyde yaşayan diğer vatandaşlar ise evlerinin ve seralarındaki ürünlerin tozdan aşırı derecede etkilendiğini, susuzluktan dolayı da ürünlerinin kuruduğunu söyledi. İçecek su bulamadıklarını da söyleyen köylüler, köy çevresindeki derelerden topladıkları suyu küçükbaş hayvanlarıyla birlikte içtiklerini söyledi.

Muhtar İbrahim Özçelik ise iddiaları kabul etmeyerek, "Köye 2 yıldır rahmet yağmıyor. O yüzden su yok. Önceden buraları sel götürürdü" diyerek kendini savundu.

JANDARMA EKİPLERİ YOLU AÇTI

Yaklaşık 1 saat kadar süren eylemde köylüler yoldan geçen kamyonları durdururken, olay yerine gelen jandarma ekipleri köylülerin yolu açması konusunda uyarıda bulundu. Jandarmadan bir komutanın telefonla gerekli yerleri aradığını söyleyerek sorunların hallolacağını söylemesi üzerine yol kapatma eylemi sona erdi. - BURDUR

Kaynak: haberinburada