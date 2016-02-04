

"Tüketici dernekleri ‘Elektrikte gizli zam var' diye bas bas bağırıyorken, ‘Zam EPDK'nın ilan ettiği kadar, yüzde 6.8'den daha fazla çıkmıyor' derseniz bunu rakamlarla izah etseniz de tepkiyi yersiniz.







İşi sizi halk düşmanı ilan etmeye kadar vardırırlar.







Neyse ki doğru söyleyenin 9 köyden kovulduğu bir ülkede yaşadığımızın bilincindeyim ve yıllar içinde bu tepkilere de alıştım.







Şimdi elektrik konusu ile ilgili az bilinen bir konuya açıklık getirmek istiyorum.







Çünkü dün gelen tepkilerden anladım ki bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği var.







Tüketici dernekleri bile ya bu ayrıntıyı bilmiyor ya da bilmiyormuş gibi yapıyorlar.







Şimdi dün nihai tarife 0.3318 kuruş diye yazdım ya.







‘Hayır öyle değil. Benim faturam ortada. Kullandığım kilowatsaat belli. Sizin nihai tarife diye yazdığınız o rakamla çarpınca faturama yansıyan rakamdan farklı çıkıyor' diyenler oldu.







Onun da izahı şu.







Elektrikte tek bir tarife yok.







Günün belli saatlerinde farklı fiyat uygulanıyor.







Örneğin Sabah saat 06 ile akşam 17 saatleri arasında, kullandığınız elektriğin kilowatsaatine 0.3318 kuruş değil, 0.3304 kuruş ödüyorsunuz.







Akşam 17 ile 22 saatleri arasındaki rakam ise çok yüksek.







Akşam eve geldiniz, odaların ışıklarını açtınız, hava soğuk klimayı da açıp televizyonun karşısına geçtiniz. O saat dilimi içinde elektriğin birim fiyatı 0.4960 kuruş.







Yani ortalama fiyatın yüzde 50 üzerinde.







Akşam 22'den sonra sabah 6'ya kadar ise en ucuz elektriği kullanıyorsunuz. O saat dilimi içinde elektriğin birim fiyatı 0.2111 kuruşa düşüyor.