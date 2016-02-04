O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

elektrik kullanımı hangi saatlerde daha ucuz?

ELEKTRİK KULLANIMI HANGİ SAATLERDE DAHA UCUZ?

Elektrik Kullanımı Hangi Saatlerde Daha Ucuz? Elektrik kullanımında farklı saatlere yönelik farklı tarifeler uygulanmaya başladı.

Tarih : 04 Şubat 2016, 09:49
Puan Ver : Elektrik Kullanımı Hangi Saatlerde Daha Ucuz?(9/10)11


"Tüketici dernekleri ‘Elektrikte gizli zam var' diye bas bas bağırıyorken, ‘Zam EPDK'nın ilan ettiği kadar, yüzde 6.8'den daha fazla çıkmıyor' derseniz bunu rakamlarla izah etseniz de tepkiyi yersiniz.

 

İşi sizi halk düşmanı ilan etmeye kadar vardırırlar.

 

Neyse ki doğru söyleyenin 9 köyden kovulduğu bir ülkede yaşadığımızın bilincindeyim ve yıllar içinde bu tepkilere de alıştım.

 

Şimdi elektrik konusu ile ilgili az bilinen bir konuya açıklık getirmek istiyorum.

 

Çünkü dün gelen tepkilerden anladım ki bu konuda ciddi bir bilgi eksikliği var.

 

Tüketici dernekleri bile ya bu ayrıntıyı bilmiyor ya da bilmiyormuş gibi yapıyorlar.

 

Şimdi dün nihai tarife 0.3318 kuruş diye yazdım ya.

 

‘Hayır öyle değil. Benim faturam ortada. Kullandığım kilowatsaat belli. Sizin nihai tarife diye yazdığınız o rakamla çarpınca faturama yansıyan rakamdan farklı çıkıyor' diyenler oldu.

 

Onun da izahı şu.

 

Elektrikte tek bir tarife yok.

 

Günün belli saatlerinde farklı fiyat uygulanıyor.

 

Örneğin Sabah saat 06 ile akşam 17 saatleri arasında, kullandığınız elektriğin kilowatsaatine 0.3318 kuruş değil, 0.3304 kuruş ödüyorsunuz.

 

Akşam 17 ile 22 saatleri arasındaki rakam ise çok yüksek.

 

Akşam eve geldiniz, odaların ışıklarını açtınız, hava soğuk klimayı da açıp televizyonun karşısına geçtiniz. O saat dilimi içinde elektriğin birim fiyatı 0.4960 kuruş.

 

Yani ortalama fiyatın yüzde 50 üzerinde.

 

Akşam 22'den sonra sabah 6'ya kadar ise en ucuz elektriği kullanıyorsunuz. O saat dilimi içinde elektriğin birim fiyatı 0.2111 kuruşa düşüyor.








Etiketler: Elektrik  Kullanımı  Hangi  Saatlerde  Daha  Ucuz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER