ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE BEŞİKTAŞ'A SORUŞTURMA AÇAN UEFA, NİCE'E SORUŞTURMA AÇMADI
Beşiktaş'a Leipzig maçındaki elektrik kesintisi nedeniyle soruşturma açan UEFA, Vitesse maçında elektrikleri kesilen Nice takımına soruşturma açmadı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 ile mağlup ettiği maçta yaşanan elektrik kesintisinden dolayı oyun duraklamıştı. Oyuncular tam soyunma odasına giderken elektriklerin yeniden eskiye dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etmişti.
AYNI OLAY FRANSA'DA DA YAŞANDI
UEFA yaşanan bu talihsizlik dolayı Beşiktaş'a soruşturma açtı ve 'yetersiz organizasyon' başlığı altında olayı ele aldı. Aynı hafta Avrupa Ligi'nde Nice ile Vitesse arasında Fransa'da oynanan maçta da elektrikler kesilmiş ve maça 15 dakika ara verilmişti.
UEFA'DAN ÇİFTE STANDART
Beşiktaş maçından hemen iki gün sonra soruşturma açtığını duyuran UEFA, Nice maçı için soruşturma açmadı. Bu davranış, UEFA'nın çifte standart uyguladığını düşündürdü.
Kaynak: haberinburada
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