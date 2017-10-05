Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 ile mağlup ettiği maçta yaşanan elektrik kesintisinden dolayı oyun duraklamıştı. Oyuncular tam soyunma odasına giderken elektriklerin yeniden eskiye dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etmişti.

AYNI OLAY FRANSA'DA DA YAŞANDI

UEFA yaşanan bu talihsizlik dolayı Beşiktaş'a soruşturma açtı ve 'yetersiz organizasyon' başlığı altında olayı ele aldı. Aynı hafta Avrupa Ligi'nde Nice ile Vitesse arasında Fransa'da oynanan maçta da elektrikler kesilmiş ve maça 15 dakika ara verilmişti.

UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

Beşiktaş maçından hemen iki gün sonra soruşturma açtığını duyuran UEFA, Nice maçı için soruşturma açmadı. Bu davranış, UEFA'nın çifte standart uyguladığını düşündürdü.

Kaynak: haberinburada