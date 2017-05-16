ELEKTRİK KESİNTİLERİ 1 SANİYEYE DÜŞECEK
Türkiye'de elektrik kesintilerinin saniyelik zamanlarla ifade edilebilecek kadar düşürebilecek önemli bir çalışma planlanıyor.
Elektrik kesintileri özellikle büyük şehirlerde ciddi bir problem. Günlük hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra sanayi tesislerinde üretimin aksamasına neden olarak milli gelirde dolaylı yoldan bir kayda da yol açabiliyor.
PİLOT BÖLGE İSTANBUL
Donanımhaber'in haberine göre, bu noktada uzunca bir süredir önemli çalışmalar yapan ve yaptırımlar uygulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, farklı çalışmaların denenmesi için de yeniliklere açık bir vizyon sergiliyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda uygulanan ve Kapalı Ring adı verilen yeni bir sistem de bu çalışmalardan.
YEDEK HAT DEVREYE GİRECEK
Özel bir elektrik şirketinin test amaçlı uygulamaya aldığı proje, trafoların tek bir elektrik hattı yerine iki hattan destekli olması anlamını taşıyor. Ana elektrik hattı, normal durumda şebekeyi beslerken, yedek hat, diğer hattaki arıza durumunda saniyelik bir sürede otomatik devreye giriyor ve şebekeyi beslemeye devam ediyor. Tabi aşırı yüke bağlı olarak trafoda yaşanacak sorun, kesintinin önüne yine geçemeyecek.
kaynak:türkiyegazetesi
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