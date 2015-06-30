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elektrik kablosu ahır çatısına değdi, 6 inek telef oldu

ELEKTRİK KABLOSU AHIR ÇATISINA DEĞDİ, 6 İNEK TELEF OLDU

Aydın'ın Çine İlçesi'nde, elektrik direğinden sarkan kablo ahırın metal çatısına değince, zincirle demir parmaklıklara bağlı altı inek akıma kapılarak öldü.

Tarih : 30 Haziran 2015, 14:54
Puan Ver : Elektrik Kablosu Ahır Çatısına Değdi, 6 İnek Telef Oldu(7/10)4


Aydın'ın Çine İlçesi'nde, elektrik direğinden sarkan kablo ahırın metal çatısına değince, zincirle demir parmaklıklara bağlı altı inek akıma kapılarak öldü. Kendisi de akıma kapılmak üzereyken güçlükle kurtulabilen 32 yaşındaki Ahmet Kartal, elektrik dağıtım şirketine tepki gösterdi.



Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Cumalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Kartal'a ait ahırda meydana geldi. Bir süre önce direk ve elektrik hatlarının değiştiği bölgede sarkan bir elektrik kablosu, ahırın metal çatısına değdi. Kablodaki akım, metal çatıdan zincirle ahırın demir parmaklıklara bağlı ineklere ulaştı. Hayvanların seslerini duyan ahır sahibinin oğlu Ahmet Kartal, durumu fark edip plastik çizmelerini giyerek hayvanlardan birini kurtarabildi. Kendisi de akıma kapılmak üzereyken güçlükle kurtulduğunu belirten Kartal, altı büyükbaş hayvanının can verişini izledi. Kartal'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi AYDEM'in görevlileri, akımı kesti. Toplam değeri 45 bin lira olan hayvanlar, açılan bir çukura gömüldü. Çine Ziraat Odası Başkanı Özkan Atıgan olay yerine gelerek işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konu ayrıca Çine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne de bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.








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