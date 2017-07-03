

Kayseri 2. Tüketici Mahkemesinin verdiği emsal karara göre, elektriği borcundan dolayı kapatılmamasına rağmen elektrik faturalarında yer alan "açma-kapama bedeli" ile karşılaşan tüketiciler, geriye dönük 10 yıl içinde ödedikleri bu bedeli geri alabilecek.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik faturasındaki kalemler arasında, Türkiye'deki 21 elektrik dağıtımı şirketince haksız şekilde alınan "açma kapama bedeli"nin de olduğunu ifade etti.



Bu bedelin iptali için örnek bir karara imza atıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Bu haksız kazançtan kastımız elektrik borcunu ödemeyip, faturayı yatıramayanların karşılaştığı bedel değil. Önceki kiracı borcunu ödeyip, elektriği kapatıyor. Yeni kiracı geldiğinde bu kişiden 'açma -kapama bedeli' alınıyor. 2 yıl önce bize gelen bir tüketicimiz yeni taşındığı evine gelen ilk elektrik faturasında 'açma-kapama bedeli' adı altında faturasında 24 liralık bir bedel bulunduğunu ve buna itiraz etmek istediğini söyledi. Tüketicinin talebi üzerine elektrik şirketine gittik ve derdimizi anlattık. Tüketicinin bir borcu söz konusu değildi. Şirket bize 'bu bedeli hep alıyoruz.' cevabını verdi. Bunun üzerine hakem heyetine başvurduk. Hakem heyeti de itirazımızı reddetti. Bu kararı temyiz ettik ve tüketici mahkemesine başvurduk. İki yılın sonunda mahkeme bunun yasal olmadığına, hukuksuz bir tahsilat olduğuna karar verdi. Ancak elektrik kullanılırsa ve tüketici borcunu ödemez de elektriği kesilirse bu paranın alınabileceğine karar verdi. Mahkeme bu hukuksuzluğu tescil etti. Tüketici bu ödemiş olduğu bedeli yasal faiziyle geri alacak. Ayrıca yapılan masraflar da elektrik kurumunca ödenecek."



"GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN BAŞVURULABİLİR"



















kaynak:aksam