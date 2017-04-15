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elektrik faturasında yeni dönem!

ELEKTRİK FATURASINDA YENİ DÖNEM!

Elektrikte 8.5 milyon abone için devrim niteliğinde karar verildi. Aylık 82 TL'yi aşan faturalarda kredi kartına taksit yapılacak. Tüketiciyle dağıtım şirketleri arasındaki sözleşmelere standart gelecek

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:22
Puan Ver : Elektrik Faturasında Yeni Dönem!(9/10)10


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji tüketiminde rekabet ortamını artırarak piyasanın tüketici lehine gelişmesi için yaptığı çalışmalarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 8.5 milyon elektrik abonesi için devrim niteliğinde düzenleme hazırladı. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre bu kapsamda serbest tüketicilerle dağıtım şirketleri arasındaki sözleşmelere standart getirilirken, tüm elektrik abonelerini kapsayacak şekilde, aylık 82 lirayı aşan fatura ödemelerinde kredi kartına taksit imkânı sunulmasına yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.



SÖZLEŞME İKİ YILI AŞAMAYACAK



Düzenleme kapsamında ikili anlaşmaların belirsiz veya belirli süreli olarak hazırlanabileceği, belirli süreli anlaşmanın ise iki yılı aşamayacağı öngörüldü. Anlaşmalarda tüketicilere çeşitli adlar altında ilave bedellerin yansıtılabileceğine dair hükümlere de yer verilmesi üzerine EPDK dağıtım şirketlerine de sınırlama getirdi. Buna göre, ikili anlaşma, aktif elektrik enerjisi, kurul onaylı ve kanunlarca tahsili zorunlu kılınan vergi ve fonlardan oluşacak. Bunların dışında da başka bir bedel uygulanamayacak. Aktif elektrik enerjisi bedeli kuruş/kWh cinsinden taraflarca serbestçe belirlenebilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Elektrik  Faturasında  Yeni  Dönem    haber

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