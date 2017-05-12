

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son dönemde yenilenebilir enerji kaynakları alanında yapılan yatırımlar vatandaşa ucuz elektrik olarak dönmeye başladı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nda (YEKDEM) yapılan formül değişikliği ile tedarikçi şirketlere yansıyan megavat saat başına maliyet yaklaşık 2 lira kadar düşecek. Bu da ortalama 100 lira fatura ödeyen bir serbest tüketiciye 1 liralık indirim olarak yansıyacak.



Sabah'ın haberine göre Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik elektrik fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlanan destekleme tutarı için getirilen formül değişikliği ile tedarikçilere yansıyan YEKDEM maliyeti düşecek. YEKDEM'in tarifeleri artırıcı yöndeki baskısını azaltacak hamle sonrası, elektrik şirketleri maliyet hesaplarını değiştirmeye başlarken, yönetmelik öncesine göre serbest tüketiciye daha düşük fiyat teklif edileceği kaydedildi.







kaynak:milliyet