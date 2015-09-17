

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre elektrik borcunu son ödeme tarihine kadar ödemeyen tüketiciye, yazılı olarak 5 gün içinde bildirimde bulunulacak. Tüketiciye, bu bilgi SMS ya da e-posta gibi diğer haberleşme kanallarıyla da duyurulacak.







Yönetmelik değişikliğine göre, tüketici, elektrik tedarik şirketini değiştirmek için yeni oluşturulan Perakende Satış Sözleşmesi Satış Formu'nu dolduracak. Bu form, görevli tedarik şirketine sunulacak. Başvuru da en geç üç gün içinde sonuçlandırılacak. Tüketici, elektrik borcunu son ödeme tarihine kadar yapmazsa, tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü sürede ikinci bildirim yapılacak. Tüketicinin borcunun perakende satış sözleşmesi kapsamında olması halinde, söz konusu bildirimde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilecek. Tedarikçi gerekli görürse, diğer haberleşme kanallarıyla bildirimde bulunabilecek.