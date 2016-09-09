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elektrik akımına kapılan kurbanlıklar telef oldu

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KURBANLIKLAR TELEF OLDU

Antalya Muratpaşa'da kurban satış alanının çevreleyen tel çite, hemen yanındaki direkten akım geçti.

Tarih : 09 Eylül 2016, 11:26
Puan Ver : Elektrik Akımına Kapılan Kurbanlıklar Telef Oldu(5/10)2


Antalya Muratpaşa'da kurban satış alanının çevreleyen tel çite, hemen yanındaki direkten akım geçti. Çite temas eden koyun ve keçilerden 54'ü telef olurken, çok sayıda hayvan da yaralandı.








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