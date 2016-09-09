ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KURBANLIKLAR TELEF OLDU
Antalya Muratpaşa'da kurban satış alanının çevreleyen tel çite, hemen yanındaki direkten akım geçti.
Antalya Muratpaşa'da kurban satış alanının çevreleyen tel çite, hemen yanındaki direkten akım geçti. Çite temas eden koyun ve keçilerden 54'ü telef olurken, çok sayıda hayvan da yaralandı.
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