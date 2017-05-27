

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, müşteri memnuniyeti odaklı yeni dönem kapsamında elektrik dağıtım firmalarına yeni hedefler getirdi. Memnuniyet oranını yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Albayrak, "Daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Yeni hedeflerle çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız" dedi. Albayrak, 2017 için elektrik sektöründe yatırım miktarını ise 5 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 10. Sektör Toplantısı'na katılan Bakan Albayrak, 21 elektrik dağıtım şirketinin karnesini açıklarken, yeni dönem hedeflerini de ilan etti.







44 İLDE ANKET ÇALIŞMASI YAPILDI



Tüketici memnuniyeti anketini ilk olarak geçen yıl Trabzon'daki sektör toplantısında açıkladıklarını söyleyen Albayrak, bu toplantıda da Mart 2016-Mart 2017 dönemi anket sonuçlarını paylaştı. 44 ilde 22 bin 606 kişi ile anket yaptıklarını söyleyen Albayrak, geçen yıla kıyasla daha iyi bir noktaya gelindiğini dile getirerek, "Bu yeterli mi? Bence değil. Bir yıl geçti, iyi bir ilerleme var" dedi. Vatandaşın alınan hizmetten dolayı dağıtım şirketlerine verdiği puanda yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirten Albayrak, "Geçen yıl 5 puan üzerinden 2.86 olan not bu yıl 3.45'e çıktı. Hizmetlerden duyulan memnuniyete baktığımızda ise geçen yıla kıyasla yüzde 53 artış var. Tüm vatandaşlarımız nezdinde bakıldığında iki yılı kıyaslayınca yüzde 60'lık bir seviyeye ulaşıyor. Bu yeterli değil. Bir yıllık performans pozitif bir gündemi ortaya koyuyor" diye konuştu. Anketin sonuçlarını da paylaşan Albayrak, şirketleri "tanınırlık" başlığı altında değerlendirdiklerinde, elektrik dağıtım hizmetini kimin verdiğine ilişkin soruya tüketicinin yüzde 46'sının doğru cevap verdiğini, yüzde 54'lük kesimin ise elektrik dağıtım hizmetini "devlet veriyor" şeklinde yanıtladığını anlattı. Albayrak, 'Her gün elektrik kesiliyor' diyen vatandaşların oranında ise yüzde 19'luk bir düşüş olduğunu ifade ederken, 'haftada bir iki kez kesiliyor' diyende yüzde 40, 'ayda bir iki kez kesiliyor' diyende yüzde 50'lik bir düşüş olduğunu, 'Elektrik nadir veya hiç kesilmiyor' diyende ise yüzde 60'lık artış olduğunu söyledi. Albayrak, kesintiden önceden haberdar olma oranının ise yüzde 64 olduğunu anlattı.







kaynak:sabah